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Трампу предъявили обвинение в совершении уголовного преступления

Трампу предъявили обвинение в совершении уголовного преступления Обвинительное заключении большого жюри присяжных Манхэттена в отношении экс-президента США Дональда Трампа содержит среди прочего обвинение в уголовном преступлении.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 05:38
Трампу предъявили обвинение в совершении уголовного преступления

Обвинительное заключении большого жюри присяжных Манхэттена в отношении экс-президента США Дональда Трампа содержит среди прочего обвинение в уголовном преступлении.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство отмечает, что во время явки Трампа в суд в Нью-Йорке, у него снимут отпечатки пальцев и сфотографируют в анфас и профиль - так называемая фотография под арестом. Однако бывшему главе Белого дома не наденут наручники, так как он находится под охраной Секретной службы.

Ранее сообщалось, что Трампу было предъявлено более 30 обвинений в рамках "дела Сторми Дениелз". Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал от 45-го американского президента явиться в суд для дачи показаний.

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