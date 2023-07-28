Трампу предъявили дополнительное обвинение по делу о секретных документах

Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами.

Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами.

Как передает Report, об этом говорится в документе, поступившем в электронную базу суда Южного округа штата Флорида.

"Добавлен 32-й пункт, согласно которому Дональд Трамп обвиняется еще по одному пункту - в незаконном хранении оборонной информации", - указывается в тексте.

Помимо этого, в деле появился новый обвиняемый - Карлос Де Оливейра. Ему вменяется преступный сговор с целью препятствования осуществлению правосудия: согласно материалам суда, он вместе с другим фигурантом дела - Уолтером Наутой - пытался уничтожить запись с камеры видеонаблюдения летом 2022 года. Трамп также считается обвиняемым по этому пункту.

Кроме того, Де Оливейре инкриминируются дача ложных показаний и оказание помощи Науте в переносе коробок с секретными документами в поместье экс-главы американской администрации.