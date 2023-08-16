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Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста

Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста Бывший президент США Дональд Трамп и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны будут до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где они будут формально арестованы.
Другие страны
16 августа 2023 г. 07:37
Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста

Бывший президент США Дональд Трамп и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны будут до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где они будут формально арестованы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении офиса шерифа этого округа.

"На данный момент, исходя из установок, полученных от офиса генпрокурора и судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит [тюрьма округа Фултон]", - говорится в заявлении шерифа, которое приводит телекомпания CNN.

Она поясняет, что по прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста - их обыщут, сфотографируют, а также возьмут у них отпечатки пальцев. Обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям, отмечает CNN.

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