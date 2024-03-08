Трампу отказали в отсрочке выплаты $83,3 млн по делу о клевете

Судья Льюис Каплан отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в отсрочке выплаты $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл по делу о клевете.

Судья Льюис Каплан отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в отсрочке выплаты $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл по делу о клевете.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Нынешняя ситуация Трампа - это результат его собственной нерасторопности. У него было время после 26 января, чтобы привести в порядок свои финансы, но он ждал 25 дней после вердикта присяжных, чтобы подать ходатайство, - говорится в документе. - Его ходатайство о временной административной отсрочке отклонено".

26 января суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому экс-президент Трамп должен выплатить $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл - $7,3 млн для возмещения морального вреда, $11 млн - за репутационный ущерб и еще $65 млн штрафных убытков. Общая сумма более чем в восемь раз превышает сумму выплаты $10 млн, которой изначально добивалась Кэрролл.