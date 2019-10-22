Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч

Сенаторы-демократы представили законопроект, призванный запретить администрации Дональда Трампа проводить встречи с иностранными лидерами на территории собственности, которой владеет президент, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Законопроект под названием SWAMP (Scrutinizing White House Activities that Make Profits - Изучение деятельности Белого дома, которая приносит прибыль) был представлен сенаторами Джеффом Меркли, Эдом Марки, Мэзи Хироно.

"Настало время вмешаться конгрессу и дать ясно понять: президент Трамп не может получать прибыль от его встреч с иностранными лидерами - ни с "Большой семеркой", ни с кем другим", - говорится в опубликованном заявлении Меркли.

Политические противники Трампа не раз обвиняли его в наживе и саморекламе за счет налогоплательщиков. Трамп это категорически отрицает. Кроме того, Трампа обвиняют в конфликте интересов в связи с тем, что он по-прежнему владеет своим бизнесом после избрания президентом и лишь передал его во временное управление сыновьям. Трамп в ответ заявляет, что президент США не обязан избавляться при избрании от бизнес-активов.

Ранее Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7 на фоне критики как со стороны демократов, так и республиканцев.

До этого Белый дом сообщал, что саммит G7 пройдет 10-12 июня в Trump National Doral Resort в Майами. В пятницу, 18 октября, несколько влиятельных конгрессменов США представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу.