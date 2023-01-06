Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера Палаты представителей

Американский законодатель Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул предыдущего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса.

Американский законодатель Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул предыдущего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса.

Как передает Report, трансляцию заседания ведут центральные американские каналы.

"Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей", - сказал он. Гетц выразил уверенность в том, что при Трампе во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи.

Гетц в четверг во время предыдущих раундов голосования на выборах спикера уже заявлял, что поддерживает Трампа. Согласно правилам, конгрессмены формально могу выдвинуть кандидатами в спикеры палаты представителей не только американских законодателей, но и иных лиц.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Ожидалось, что во вторник ее спикером станет лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он по итогам состоявшихся на этой неделе десяти туров пока так и не смог набрать 218 голосов, необходимых для избрания. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США.