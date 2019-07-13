Трампа призвали ввести санкции из-за начала поставок С-400 в Турцию

Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с началом поставок российских С-400.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, соответствующее обращение опубликовано пресс-службой комитета по вооружённым силам США.

"Мы призываем президента Трампа ввести санкции, как того требует закон "О противодействии противникам Америки через санкции", - говорится в обращении.

Также сенаторы призывают Пентагон на фоне приостановки поставки Турции F-35 прекратить участие Анкары в программе F-35.

Ранее первые компоненты ракет С-400 были доставлены в провинцию Анкара.