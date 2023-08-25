Трампа отпустили под залог после короткого ареста

Экс-президента США Дональда Трампа арестовали, после чего отпустили под залог, следует из данных на сайте тюрьмы округа Фултон.

Экс-президента США Дональда Трампа арестовали, после чего отпустили под залог, следует из данных на сайте тюрьмы округа Фултон.

Как передает Report со ссылкой на CNN, сумма залога составила $200 тыс. Он находился в тюрьме около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Власти Джорджии обвиняют Трампа во вмешательстве в президентские выборы в штате в 2020 году. Трамп отрицал свой проигрыш действующему президенту страны Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в этом штате. В частности, один из пунктов обвинения — телефонный звонок в январе 2021 года, во время которого Трамп предлагал госсекретарю-республиканцу Джорджии Брэду Раффенспергеру помочь "найти 11 780 голосов".