Трампа обязали выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить $454 млн по гражданскому делу о мошенничестве.

Суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить $454 млн по гражданскому делу о мошенничестве.

Как передает Report , об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что указанная сумма включает в себя проценты за период до вынесения судебного решения.

Напомним, что 16 февраля суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о махинациях в компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Также политику на три года запретили занимать должность в любой корпорации в штате Нью-Йорк и обращаться за кредитами в финансовые институты штата.