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Трампа обязали выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

Трампа обязали выплатить $454 млн по делу о мошенничестве Суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить $454 млн по гражданскому делу о мошенничестве.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 02:52
Трампа обязали выплатить $454 млн по делу о мошенничестве
Дональд Трамп

Суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить $454 млн по гражданскому делу о мошенничестве.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что указанная сумма включает в себя проценты за период до вынесения судебного решения.

Напомним, что 16 февраля суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о махинациях в компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Также политику на три года запретили занимать должность в любой корпорации в штате Нью-Йорк и обращаться за кредитами в финансовые институты штата.

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Версия на азербайджанском языке Tramp dələduzluq işi üzrə 454 milyon dollar ödəyəcək

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