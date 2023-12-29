Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн

Бывшего президента США Дональда Трампа не допустят до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн.

Бывшего президента США Дональда Трампа не допустят до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз.

"Трамп отстранен, потому что он участвовал в восстании. Прийти к такому решению было нелегко. Однако я также осознаю, что ни один претендент в президенты никогда прежде не участвовал в восстании", - говорится в сообщении.

"События 6 января 2021 года были беспрецедентными и трагическими. Это была атака не только на Капитолий и правительственных чиновников, но и на верховенство закона. Представленные здесь доказательства показывают, что они произошли по указанию, с ведома и при поддержке бывшего президента. Конституция США не терпит посягательств на основы нашего правительства, и раздел 336 требует от меня принятия ответных мер", - отметила Беллоуз.

Решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга. Ранее аналогичное решение принял Верховный суд штата Колорадо.