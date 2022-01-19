Трампа и его семью хотят принудить дать показания в суде

Экс-президента США Дональда Трампа и двух детей — Иванку и Дональда Трампа-младшего — собираются принудить дать показания об оценках активов семьи и ключевых объектов недвижимости на Манхэттене, а также предоставить соответствующие документы.

Экс-президента США Дональда Трампа и двух детей — Иванку и Дональда Трампа-младшего — собираются принудить дать показания об оценках активов семьи и ключевых объектов недвижимости на Манхэттене, а также предоставить соответствующие документы.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, соответствующее ходатайство подала генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Она заявила о наличии доказательств, что Трамп использовал "искаженные" оценки недвижимости и активов для получения кредитов. "Среди прочего, в финансовых документах Трампа искажены объективные факты, такие как размер пентхауса г-на Трампа в Trump Tower", - сказала генпрокурор.

По ее словам, в распоряжении прокуратуры есть "значительные доказательства", что Trump Organization использовала мошеннические схемы оценки активов, благодаря которым получила "множество экономических выгод", включая кредиты, налоговые вычеты и страховые выплаты.