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Трампа и его семью хотят принудить дать показания в суде

Трампа и его семью хотят принудить дать показания в суде Экс-президента США Дональда Трампа и двух детей — Иванку и Дональда Трампа-младшего — собираются принудить дать показания об оценках активов семьи и ключевых объектов недвижимости на Манхэттене, а также предоставить соответствующие документы.
Другие страны
19 января 2022 г. 11:48
Трампа и его семью хотят принудить дать показания в суде
Дональд Трамп

Экс-президента США Дональда Трампа и двух детей — Иванку и Дональда Трампа-младшего — собираются принудить дать показания об оценках активов семьи и ключевых объектов недвижимости на Манхэттене, а также предоставить соответствующие документы.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, соответствующее ходатайство подала генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Она заявила о наличии доказательств, что Трамп использовал "искаженные" оценки недвижимости и активов для получения кредитов. "Среди прочего, в финансовых документах Трампа искажены объективные факты, такие как размер пентхауса г-на Трампа в Trump Tower", - сказала генпрокурор.

По ее словам, в распоряжении прокуратуры есть "значительные доказательства", что Trump Organization использовала мошеннические схемы оценки активов, благодаря которым получила "множество экономических выгод", включая кредиты, налоговые вычеты и страховые выплаты.

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Версия на английском языке Trump, his family may be forced to testify in court

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