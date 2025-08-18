Трамп: Зеленский может завершить конфликт, отказавшись от Крыма и членства в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может почти сразу урегулировать российско-украинский конфликт, отказавшись от Крыма и идеи вступления страны в НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может почти сразу урегулировать российско-украинский конфликт, отказавшись от Крыма и идеи вступления страны в НАТО.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить сражаться. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма Бараку Обаме (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", - говорится в публикации.

Трамп добавил, что понедельник станет "большим днем" для Белого дома, так как никогда ранее резиденцию президента США не посещало такое большое число европейских лидеров. "Лживые СМИ будут говорить, что для президента Трампа является большим проигрышем принять столько великих европейских лидеров в нашем прекрасном Белом доме. На самом деле это большая честь для Америки", - написал он в следующем сообщении.