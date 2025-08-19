Трамп заявил, что ожидает от Зеленского и Путина "правильного подхода"

Президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах вокруг украинского вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах вокруг украинского вопроса.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"Я надеюсь, что президент Зеленский будет делать то, что он должен делать, и тоже покажет гибкость", - сказал он.

Трамп также отметил, что ожидает нужного подхода и со стороны российского президента Владимира Путина.

"Я надеюсь, что президент Путин будет действовать хорошо. А если нет, то будет тяжелая ситуация", - добавил он.

Он отметил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече Путина и Зеленского, чтобы она прошла в двустороннем формате.