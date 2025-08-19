Трамп заявил, что ожидает от Зеленского и Путина "правильного подхода"

Президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах вокруг украинского вопроса.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
"Я надеюсь, что президент Зеленский будет делать то, что он должен делать, и тоже покажет гибкость", - сказал он.
Трамп также отметил, что ожидает нужного подхода и со стороны российского президента Владимира Путина.
"Я надеюсь, что президент Путин будет действовать хорошо. А если нет, то будет тяжелая ситуация", - добавил он.
Он отметил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече Путина и Зеленского, чтобы она прошла в двустороннем формате.