19 августа 2025 г. 16:14
Трамп заявил, что ожидает от Зеленского и Путина правильного подхода

Президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах вокруг украинского вопроса.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"Я надеюсь, что президент Зеленский будет делать то, что он должен делать, и тоже покажет гибкость", - сказал он.

Трамп также отметил, что ожидает нужного подхода и со стороны российского президента Владимира Путина.

"Я надеюсь, что президент Путин будет действовать хорошо. А если нет, то будет тяжелая ситуация", - добавил он.

Он отметил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече Путина и Зеленского, чтобы она прошла в двустороннем формате.

13 августа 2025 г. 00:30

