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Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным

Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным Бывший президент США Дональд Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 23:27
Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

По ее информации, Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам. Отказ признать вину в суде означает, что Трамп не пошел на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания. После предъявления обвинений он, как ожидается, будет отпущен до следующего заседания суда, ему не придется вносить залог.

Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съемка внутри запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп формально арестован.

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