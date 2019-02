Трамп заявил об умирающем в Венесуэле социализме - ВИДЕО

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что социализм в Венесуэле умирает.

Как передает Report со ссылкой на ABC, соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Международном университете штата Флорида в Майами.

«Мы здесь, чтобы объявить, что грядёт новый день в Латинской Америке… В Венесуэле и по всему Западному полушарию умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия», — сказал он.

Ранее в своём ежегодном послании конгрессу Трамп заявил, что не допустит установления социализма в США.

"A new day is coming in Latin America," Pres. Trump says in Miami, Florida.



"In Venezuela, and across the Western Hemisphere, socialism is dying, and liberty, prosperity and democracy are being reborn." https://t.co/NkJuIoh4fP pic.twitter.com/n1Ziog3Gm9