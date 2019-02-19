Трамп заявил об умирающем в Венесуэле социализме - ВИДЕО

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что социализм в Венесуэле умирает.

Как передает Report со ссылкой на ABC, соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Международном университете штата Флорида в Майами.

«Мы здесь, чтобы объявить, что грядёт новый день в Латинской Америке… В Венесуэле и по всему Западному полушарию умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия», — сказал он.

Ранее в своём ежегодном послании конгрессу Трамп заявил, что не допустит установления социализма в США.