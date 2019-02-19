Трамп заявил об умирающем в Венесуэле социализме - ВИДЕО

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что социализм в Венесуэле умирает.
Как передает Report со ссылкой на ABC, соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Международном университете штата Флорида в Майами.
«Мы здесь, чтобы объявить, что грядёт новый день в Латинской Америке… В Венесуэле и по всему Западному полушарию умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия», — сказал он.
Ранее в своём ежегодном послании конгрессу Трамп заявил, что не допустит установления социализма в США.
"A new day is coming in Latin America," Pres. Trump says in Miami, Florida.— ABC News (@ABC) 18 февраля 2019 г.
"In Venezuela, and across the Western Hemisphere, socialism is dying, and liberty, prosperity and democracy are being reborn." https://t.co/NkJuIoh4fP pic.twitter.com/n1Ziog3Gm9
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