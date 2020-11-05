Трамп заявил об ударе по избирательной системе США и выборам

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что президентским выборам и целостности избирательной системы страны был нанесен ущерб.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что президентским выборам и целостности избирательной системы страны был нанесен ущерб.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице в Twitter .

"Наши адвокаты запросили "реальный доступ", но какой толк от этого? Ущерб уже был нанесен целостности нашей системы и самим президентским выборам. Вот что должно обсуждаться!" - отметил президент.

Напомним, что в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.