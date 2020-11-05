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Трамп заявил об ударе по избирательной системе США и выборам

Трамп заявил об ударе по избирательной системе США и выборам Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что президентским выборам и целостности избирательной системы страны был нанесен ущерб.
Другие страны
5 ноября 2020 г. 06:54
Трамп заявил об ударе по избирательной системе США и выборам
Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что президентским выборам и целостности избирательной системы страны был нанесен ущерб.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице в Twitter.

"Наши адвокаты запросили "реальный доступ", но какой толк от этого? Ущерб уже был нанесен целостности нашей системы и самим президентским выборам. Вот что должно обсуждаться!" - отметил президент.

Напомним, что в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.

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Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ-ın seçkilərinə və seçki sisteminə zərbə vurulduğunu bildirib

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