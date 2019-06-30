Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

Как передаёт Report, соответствующее заявление опубликовано в Twitter американского лидера.

"Качество сделки для меня намного важнее, чем скорость ее заключения. Я никуда не тороплюсь, но, по-моему, перспективы выглядят отлично", - отметил Трамп.