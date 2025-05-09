Трамп заявил об отсутствии планов встречи с Путиным в Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп 8 мая сообщил о том, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии не состоится.

Американский лидер Дональд Трамп 8 мая сообщил о том, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии не состоится.

“Я так не думаю”, - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможности встречи с российским лидером в ходе ближневосточного турне президента США, - сообщает Report.

Однако Трамп отметил, что РФ и США ведут “очень хорошие разговоры”.

Трамп 5 мая анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Как он рассказал в ходе общения с прессой, в Саудовской Аравии, куда он в ближайшее время отправится с визитом, могла бы состояться их с российским лидером возможная личная встреча.