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Трамп заявил об отсутствии планов встречи с Путиным в Саудовской Аравии

Трамп заявил об отсутствии планов встречи с Путиным в Саудовской Аравии Американский лидер Дональд Трамп 8 мая сообщил о том, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии не состоится.
Другие страны
9 мая 2025 г. 07:56
Трамп заявил об отсутствии планов встречи с Путиным в Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп 8 мая сообщил о том, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии не состоится.

“Я так не думаю”, - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможности встречи с российским лидером в ходе ближневосточного турне президента США, - сообщает Report.

Однако Трамп отметил, что РФ и США ведут “очень хорошие разговоры”.

Трамп 5 мая анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Как он рассказал в ходе общения с прессой, в Саудовской Аравии, куда он в ближайшее время отправится с визитом, могла бы состояться их с российским лидером возможная личная встреча.

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