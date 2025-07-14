Трамп заявил, что разочарован в Путине и пригрозил России жесткими пошлинами

Президент США Дональд Трамп отметил, что в случае отсутствия договоренности между Россией и Украиной в течение 50 дней США введут "очень жесткие" пошлины.

Президент США Дональд Трамп отметил, что в случае отсутствия договоренности между Россией и Украиной в течение 50 дней США введут "очень жесткие" пошлины против РФ.

Как передает Report ссылаясь на BBC, об этом американский лидер заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Дональд Трамп уточнил, что речь идет о вторичных пошлинах в размере 100%.

Глава Белого дома также отметил, что "очень недоволен" действиями России в конфликте с Украиной, а также выразил разочарование в президенте Владимире Путине.

Он добавил, что хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее.