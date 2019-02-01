Трамп заявил о желании заключить новый ракетный договор

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новое ракетное соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Report.

«Надеюсь, нам удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы хотел увидеть это», — сказал Трамп.

Говоря о ДРСМД, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не будет соблюдать договор, если другая сторона его нарушает.

Ранее США объявили, что 2 февраля приостановят выполнение ДРСМД и начнут процедуру выхода из него.