Трамп заявил о желании Мексики договориться с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Мексики хотят договориться с Вашингтоном.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, речь идет о ситуации вокруг пошлин США и ситуации на границе двух стран.

Он также добавил, что в настоящее время мексиканская делегация едет на переговоры в Вашингтон.

Трамп подчеркнул, что Мексика стремится к соглашению с США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американские компании уйдут из Мексики, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединённые Штаты.