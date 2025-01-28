Трамп заявил о возобновлении США добычи нефти в заповедниках Аляски

Правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска.

Правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска.

Как передает Report , об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед членами Конгресса от Республиканской партии во Флориде. Трансляция велась на странице Белого дома в соцсети Х.

Трамп подчеркнул, что запасы этих месторождений смогут удовлетворить спрос всей Азии.

"И мы сделаем это очень быстро. Теперь, я думаю, что сделаю это с помощью исполнительного указа, потому что они не проводили это через Конгресс.<...> Это будет то, что сможет снабжать всю Азию благодаря своему расположению. Национальный Арктический заповедник может снабжать всю Азию", - добавил он.

Президент США также подчеркнул, что Панамский канал переходит под контроль Китая, однако Вашингтон, по его словам, не допустит этого.

"Это превратилось в актуальную тему, потому что Китай, по сути, забрал его (Панамский канал - ред.). А мы не позволим этому случиться", - сказал Трамп.