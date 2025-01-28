О нас

Трамп заявил о возобновлении США добычи нефти в заповедниках Аляски

Трамп заявил о возобновлении США добычи нефти в заповедниках Аляски Правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска.
Другие страны
28 января 2025 г. 04:37
Трамп заявил о возобновлении США добычи нефти в заповедниках Аляски

Правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед членами Конгресса от Республиканской партии во Флориде. Трансляция велась на странице Белого дома в соцсети Х.

Трамп подчеркнул, что запасы этих месторождений смогут удовлетворить спрос всей Азии.

"И мы сделаем это очень быстро. Теперь, я думаю, что сделаю это с помощью исполнительного указа, потому что они не проводили это через Конгресс.<...> Это будет то, что сможет снабжать всю Азию благодаря своему расположению. Национальный Арктический заповедник может снабжать всю Азию", - добавил он.

Президент США также подчеркнул, что Панамский канал переходит под контроль Китая, однако Вашингтон, по его словам, не допустит этого.

"Это превратилось в актуальную тему, потому что Китай, по сути, забрал его (Панамский канал - ред.). А мы не позволим этому случиться", - сказал Трамп.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi