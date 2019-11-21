Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность освобождения корпорации Apple от таможенных пошлин на товары из Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщается на сайте пресс-службы Белого дома, он заявил журналистам после посещения принадлежащего компании предприятия по сборке компьютеров в городе Остин, столице штата Техас, где также присутствовал генеральный директор Apple Тим Кук.

"Мы рассматриваем это", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли Apple рассчитывать на освобождение от пошлин. "Мы должны относиться к Apple примерно так же, как к Samsung", - добавил президент.