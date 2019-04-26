Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Моя администрация никогда не ратифицирует Международный договор о торговле оружием. Я официально заявляю сегодня, что США отзовет свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением", — сказал Трамп, выступая на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации, проходящем в Индианаполисе.

Прямо на трибуне Трамп подписал указание конгрессу остановить процесс ратификации соглашения.

"Под моим управлением моей администрации мы никому не отдадим суверенитет Америки. Мы никогда не позволим иностранным бюрократам топтаться на Второй поправке (право на владение оружием. — Прим. ред.)", — сказал президент США.