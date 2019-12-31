​Трамп заявил о важности права на оружие после стрельбы в Техасе

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство прихожан в техасской церкви, в которой произошла стрельба, удалось спасти благодаря тому, что в штате разрешено ношение оружия, передает Report.

"Нападение продлилось всего 6 секунд благодаря храбрости прихожан, которые пытались спасти остальных молившихся", - написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что этим людям удалось спасти много жизней, в том числе благодаря тому, что законы Техаса позволяют носить оружие.

"Мы молимся за семьи жертв и за посетителей церкви, где вчера произошла атака", - добавил он.

Ранее в результате стрельбы в церкви в штате Техас погибли два человека, включая злоумышленника.