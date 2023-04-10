Трамп заявил о третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз написал о третьей мировой войне.

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз написал о третьей мировой войне.

Как передает Report, об этом он заявил в публикации в своей социальной сети Truth Social.

Трамп предупредил о начале нового международного конфликта, написав только "третья мировая война". Американский экс-президент не привел дополнительные комментарии.

Политик сообщал об угрозе третьей мировой войны, которая может быть развязана под руководством нынешнего президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что его администрация никогда не обсуждала открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, однако при следующем лидере страны все кардинально изменилось. "Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", - заключил Трамп.