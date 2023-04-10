О нас

Трамп заявил о третьей мировой войне

Трамп заявил о третьей мировой войне Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз написал о третьей мировой войне.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 01:48
Трамп заявил о третьей мировой войне
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз написал о третьей мировой войне.

Как передает Report, об этом он заявил в публикации в своей социальной сети Truth Social.

Трамп предупредил о начале нового международного конфликта, написав только "третья мировая война". Американский экс-президент не привел дополнительные комментарии.

Политик сообщал об угрозе третьей мировой войны, которая может быть развязана под руководством нынешнего президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что его администрация никогда не обсуждала открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, однако при следующем лидере страны все кардинально изменилось. "Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", - заключил Трамп.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp “üçüncü dünya müharibəsi”ndən yazıb

Самое важное

МИД Азербайджана ответил Ирану
МИД Азербайджана ответил Ирану
8 апреля 2023 г. 15:08
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву на службу в Нахчыванской Автономной Республике
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву на службу в Нахчыванской Автономной Республике
8 апреля 2023 г. 13:00
Новые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана
ФотоНовые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана
8 апреля 2023 г. 10:16
Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и продовольственном городке
ФотоИльхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и продовольственном городке
7 апреля 2023 г. 21:29
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
7 апреля 2023 г. 16:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
7 апреля 2023 г. 16:00
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
7 апреля 2023 г. 15:55
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
7 апреля 2023 г. 13:50
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
7 апреля 2023 г. 12:14
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
7 апреля 2023 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi