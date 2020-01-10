​Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"У меня есть свои подозрения. Я не хочу говорить об этом, поскольку у других людей есть схожие подозрения. Это трагедия. Но кто-то мог допустить ошибку. Он совершал полет в довольно суровом районе", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов. По его мнению, технические неполадки вряд ли явились причиной крушения.

Трамп призвал дождаться расшифровки черных ящиков и выразил надежду, что власти Ирана передадут их Boeing.