Трамп заявил о стрельбе около Белого дома

Президент США Дональд Трамп вернулся в зал брифинга и подтвердил факт стрельбы около Белого дома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ранее Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме в понедельник. Спустя около пяти минут после начала брифинга к президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.

Журналисты телеканала Fox News при этом сообщали, что у Белого дома слышны выстрелы.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf