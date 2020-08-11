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Трамп заявил о стрельбе около Белого дома

Трамп заявил о стрельбе около Белого дома Президент США Дональд Трамп вернулся в зал брифинга и подтвердил факт стрельбы около Белого дома.
Другие страны
11 августа 2020 г. 02:12
Трамп заявил о стрельбе около Белого дома

Президент США Дональд Трамп вернулся в зал брифинга и подтвердил факт стрельбы около Белого дома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ранее Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме в понедельник. Спустя около пяти минут после начала брифинга к президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.

Журналисты телеканала Fox News при этом сообщали, что у Белого дома слышны выстрелы.

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