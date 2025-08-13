О нас

Трамп заявил о сокращении списка кандидатов на пост следующего главы ФРС

Трамп заявил о сокращении списка кандидатов на пост следующего главы ФРС Список кандидатов на пост следующего председателя Федеральной резервной системы сократился до "трех-четырех имен".
Другие страны
13 августа 2025 г. 21:43
Трамп заявил о сокращении списка кандидатов на пост следующего главы ФРС

Список кандидатов на пост следующего председателя Федеральной резервной системы сократился до "трех-четырех имен".

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее CNBC сообщило, что администрация США рассматривает в общей сложности 11 кандидатов на пост руководителя американского ЦБ.

Полномочия действующего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают в мае 2026 года. СМИ писали, что Трамп, недовольный проводимой Пауэллом политикой, думает о том, чтобы назвать имя его преемника уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно будущего главу ФРС объявляют за три-четыре месяца до завершения полномочий предыдущего.

В среду Трамп заявил журналистам, что озвучит имя нового главы Федрезерва "чуть раньше" обычного. Президент отметил, что ставка ФРС, по его мнению, должна быть на 3-4 процентных пункта ниже, чем она есть в данный момент. ФРС же удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% с декабря прошлого года.

