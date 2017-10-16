Трамп заявил о "смерти" Obamacare

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о смерти закона о здравоохранении бывшего американского лидера Барака Обамы Obamacare.

Как передает Report, об этом сообщает NBC.

Данное заявление Трамп сделал во время своего выступления перед журналистами.

"Программа Obamacare закончилась, она мертва, её нет. Нет больше такой вещи, как Obamacare", - заявил он.

В результате реформы Obamacare американцев обязали под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысили налоги на здравоохранение, а в обмен предложили субсидии и расширение помощи бедным. Реформа предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении. Во многих штатах число страховщиков на индивидуальном рынке резко сократилось, а цены на страховые полисы резко выросли.

