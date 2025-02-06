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Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон предпринимает усилия по урегулированию конфликта в Украине и что уже есть движение в этом направлении.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 19:16
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон предпринимает усилия по урегулированию конфликта в Украине и уже имеется некоторый прогресс в этом направлении.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления в Вашингтоне.

"Мы очень усердно работаем над решением этой проблемы. И, думаю, добиваемся прогресса в том, чтобы обеспечить остановку этого (войны)", - заявил он.

Трамп в очередной раз выразил мнение, что часть вины за возникновение конфликта в Украине лежит на его предшественнике - Джо Байдене.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Ukrayna münaqişəsinin həllində irəliləyiş olduğunu açıqlayıb

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