Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон предпринимает усилия по урегулированию конфликта в Украине и что уже есть движение в этом направлении.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон предпринимает усилия по урегулированию конфликта в Украине и уже имеется некоторый прогресс в этом направлении.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления в Вашингтоне.

"Мы очень усердно работаем над решением этой проблемы. И, думаю, добиваемся прогресса в том, чтобы обеспечить остановку этого (войны)", - заявил он.

Трамп в очередной раз выразил мнение, что часть вины за возникновение конфликта в Украине лежит на его предшественнике - Джо Байдене.