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Трамп заявил о приверженности США укреплению отношений с Грузией

Трамп заявил о приверженности США укреплению отношений с Грузией Президент США Дональд Трамп в поздравительном письме грузинского коллегу Михаила Кавелашвили по случаю 26 мая - Дня независимости республики, выразил надежду на углубление двусторонних отношений.
Другие страны
27 мая 2025 г. 20:42
Трамп заявил о приверженности США укреплению отношений с Грузией

Президент США Дональд Трамп в поздравительном письме грузинского коллегу Михаила Кавелашвили по случаю 26 мая - Дня независимости республики, выразил надежду на углубление двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении администрации президента Грузии.

"Сегодня в Грузии 107-я годовщина независимости - эпохальная дата в борьбе грузинского народа за суверенитет, безопасность и национальную идентичность, которая проходила на фоне сложностей и вызовов от поколения к поколению. Моя администрация привержена укреплению мирных и плодотворных отношений с правительством Грузии", - говорится в письме Трампа..

Как отметил глава Белого дома, в будущем он ожидает, что экономические связи между странами будут углублены путем поддержки справедливой торговли и расширения ареала двустороннего сотрудничества.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал открытое письмо Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, в котором выразил недоумение молчанием Вашингтона в отношении перспектив перезагрузки отношений между двумя странами. По словам Кобахидзе, ответа на его письмо пока не поступало.

Отношения между Тбилиси и Вашингтоном существенно испортились в 2024 году после принятия в Грузии закона об иностранных агентах. После заявления Кобахидзе 28 ноября о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой.

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