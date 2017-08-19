Трамп заявил о принятии новых решений по Афганистану

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что принял важные решения, в том числе по Афганистану, где США пытаются определиться с дальнейшей стратегией, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Провел очень важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими очень талантливыми генералами и военными лидерами. Приняли много решений, в том числе по Афганистану", — написал Трамп в Twitter. При этом он не сказал, в чем эти решения заключаются.

Президент США провел накануне расширенное совещание по Афганистану и другим вопросам.

Трамп стремится определить дальнейшие шаги по Афганистану, где США поддерживают контингент в несколько тысяч человек. В списке возможных вариантов, как сообщалось ранее, повышение военной роли США, полный вывод войск из Афганистана или передача военных задач частным компаниям.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".