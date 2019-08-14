Трамп заявил о потере до 5 млрд долларов из-за президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, американский лидер отметил, что его не волнует количество потраченных денег на судебные тяжбы, лишь бы адвокаты сделали качественную работу.

"Они обошлись мне от 3 до 5 млрд долларов. Но, знаете, что? Мне все-равно. Когда вы богаты, это [потраченные деньги] не имеет значения", - сказал Трамп.

При этом, как отмечается, подлинность потраченной суммы невозможно проверить, так как президент США до сих пор не опубликовал данные своей налоговой декларации.