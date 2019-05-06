Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке Израиля Вашингтоном на фоне ракетных обстрелов со стороны сектора Газа и призвал палестинскую сторону прекратить насилие, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Израиль вновь сталкивается с массированными ракетными обстрелами со стороны террористических группировок "Хамас" и "Исламский джихад". Мы на 100% поддерживаем Израиль в его усилиях по защите своих граждан... Обращаясь к жителям Газы: эти террористические акты против Израиля не принесут вам ничего, кроме еще больших страданий. Положите конец насилию и работайте над достижением мира - он возможен!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что ранее вице-президент США Майк Пенс также осудил обстрелы Израиля со стороны палестинских радикалов.