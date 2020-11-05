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Трамп заявил о победе в четырех ключевых штатах

Трамп заявил о победе в четырех ключевых штатах Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл в четырех ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане.
Другие страны
5 ноября 2020 г. 03:04
Трамп заявил о победе в четырех ключевых штатах
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл в четырех ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter.

"Мы получили для голосов выборщиков Пенсильванию, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджию, Северную Каролину, в каждом из которых крупно лидирует Трамп. Кроме того, мы претендуем на штат Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось!" - отметил Трамп.

В Северной Каролине и Джорджии, по предварительным данным, лидирует Трамп, тогда как в Мичигане - Байден. В Пенсильвании лидирует Трамп, но разрыв от Байдена снижается. Подсчет голосов продолжается.

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