Трамп заявил о победе в четырех ключевых штатах

Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл в четырех ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл в четырех ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter .

"Мы получили для голосов выборщиков Пенсильванию, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджию, Северную Каролину, в каждом из которых крупно лидирует Трамп. Кроме того, мы претендуем на штат Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось!" - отметил Трамп.

В Северной Каролине и Джорджии, по предварительным данным, лидирует Трамп, тогда как в Мичигане - Байден. В Пенсильвании лидирует Трамп, но разрыв от Байдена снижается. Подсчет голосов продолжается.