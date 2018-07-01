Трамп заявил о необходимости депортации незаконных мигрантов без суда

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил о необходимости депортации мигрантов, прибывших на территорию страны нелегально, без судебного разбирательства.

«Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно, чтобы в течение долгих лет не проходить через процедуры юридического маневрирования. Наши законы самые глупые в мире», — написал он, сообщает Report.

Ранее сообщалось о митингах в США против миграционной политики американских властей.

В Вашингтоне около 575 демонстрантов были задержаны полицейскими.