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    Трамп заявил о необходимости депортации незаконных мигрантов без суда

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил о необходимости депортации мигрантов, прибывших на территорию страны нелегально, без судебного разбирательства.

    «Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно, чтобы в течение долгих лет не проходить через процедуры юридического маневрирования. Наши законы самые глупые в мире», — написал он, сообщает Report. 

    Ранее сообщалось о митингах в США против миграционной политики американских властей.

    В Вашингтоне около 575 демонстрантов были задержаны полицейскими.

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