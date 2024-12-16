Трамп заявил о "небольшом" прогрессе в урегулировании конфликта в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о "небольшом прогрессе" в урегулировании конфликта в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о "небольшом прогрессе" в урегулировании конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну в Украине. У нас есть небольшой прогресс", - утверждает Трамп.

При этом он не привел каких-либо подробностей.

Напомним, что 7 декабря Трамп впервые после победы на выборах встретился с Владимиром Зеленским. По информации агентства Reuters, глава киевского режима настаивал на предоставлении Западом Украине гарантий безопасности после окончания конфликта, а Трамп в свою очередь повторил, что хочет добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров.