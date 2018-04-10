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    Трамп заявил о наличии у США множества военных вариантов в связи с ситуацией в Сирии

    У нас много вариантов в военном плане, и мы сообщим вам очень скоро

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума, решение об этом будет вскоре принято.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое объявление американский лидер сделал в понедельник на встрече с военачальниками страны.

    "У нас много вариантов в военном плане, и мы сообщим вам очень скоро", - сказал он. Кроме того, США сейчас пытаются окончательно определить, кто именно стоит за якобы произошедшей химатакой в Думе.

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