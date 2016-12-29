Трамп: "Когда вы видели, чтобы ООН решала вопросы? Она создает проблемы"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Организация Объединенных Наций обладает большим потенциалом, но пока приносит мало пользы.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление республиканца на пресс-конференции в штате Флорида.

«У ООН такой огромный потенциал, она его не оправдывает», — ответил Трамп на вопрос о том, считает ли он необходимым сокращение участия США в работе всемирной организации.

«Когда вы видели, чтобы ООН решала вопросы? Такого не было, она создает проблемы», — сказал Трамп.