Трамп заявил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе встречи в Вашингтоне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что у него хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и что он готов к диалогу с ним, сообщает пресс-служба Белого дома, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп и президент Мун обсудили взаимные цели наших двух стран по достижению окончательной, полностью поддающейся проверке денуклеаризации КНДР и установлению постоянного мира на Корейском полуострове, а также пути продвижения вперед с КНДР после Ханойского саммита. Президент Трамп подтвердил, что у него очень хорошие отношения с председателем КНДР Ким Чен Ыном, и отметил, что дверь для диалога с ним остается открытой", - говорится в сообщении.

Оба лидера подтвердили важность продолжения тесной координации и сотрудничества по вопросам, связанным с КНДР, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономике.

Первый саммит США-КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре, второй – в феврале 2019 года в Ханое. Сторонам пока так и не удалось договориться о заключении соглашения о денуклеаризации и гарантиях безопасности на Корейском полуострове.