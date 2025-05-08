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Трамп заявил о хорошем прогрессе по Украине

Трамп заявил о хорошем прогрессе по Украине Трамп заявил о хорошем прогрессе по Украине
Другие страны
8 мая 2025 г. 21:33
Трамп заявил о хорошем прогрессе по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в части урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Я думаю, что мы добиваемся хорошего прогресса. Если мы остановим эту войну, это будет огромное достижение. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки", – сказал американский лидер.

Он отметил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф "непрерывно ведет переговоры" по урегулированию в Украине: "У него отличные отношения с обеими странами, и я считаю, что у нас хорошие шансы".

При этом Трамп выступил с утверждением о том, что "Россия, возможно, хотела бы получить целиком территорию Украины".

"Если бы мы не вмешались, у нее бы это получилось", - отметил глава Белого дома, отметив, что Вашингтон за счет сделки с Украиной по природным ресурсам "в некотором роде возместил" средства, потраченные на поддержку Киева.

Трамп добавил, что будет просить руководство КНР о помощи в урегулировании кризиса.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəqqi var

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