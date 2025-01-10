Трамп заявил о готовящейся встрече с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас к ней идет подготовка.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас к ней идет подготовка.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом республиканец рассказал перед встречей с губернаторами-однопартийцами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

При этом политик не уточнил, когда может пройти упомянутая встреча.

"Он хочет встретиться, и мы это организуем", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Политик также не стал уточнять, где именно пройдет встреча и может ли к президентам присоединиться председатель Китая Си Цзиньпин.

"У нас запланировано много встреч с большим количеством людей, но я бы подождал до 20 января", — сказал он и добавил, что необходимо закончить военный конфликт России и Украины.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников сообщала, что команда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию российско-украинского конфликта. В частности отмечалось, что сейчас речь идет о возможности разрешения ситуации в течение полугода, несмотря на заявления политика о быстром завершении войны.