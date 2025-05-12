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Трамп заявил о готовности работать с Эрдоганом по снятию санкций с Сирии

Трамп заявил о готовности работать с Эрдоганом по снятию санкций с Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что готов работать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии.
Другие страны
12 мая 2025 г. 19:09
Трамп заявил о готовности работать с Эрдоганом по снятию санкций с Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов работать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом американский лидер сообщил, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы с ним (президентом Турции - ред.) работаем, в том числе и по Сирии. Кстати, нам предстоит принять решение о санкциях, которые мы вполне можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, потому что мы хотим дать им возможность начать с чистого листа", - сказал Трамп.

Он уточнил, что Эрдоган уже спрашивал его о возможности снятия санкций с Сирии.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Suriyaya qarşı sanksiyaların ləğvi ilə bağlı Ərdoğanla işləməyə hazır olduğunu bildirib

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