Трамп заявил о готовности работать с Эрдоганом по снятию санкций с Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов работать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов работать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом американский лидер сообщил, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы с ним (президентом Турции - ред.) работаем, в том числе и по Сирии. Кстати, нам предстоит принять решение о санкциях, которые мы вполне можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, потому что мы хотим дать им возможность начать с чистого листа", - сказал Трамп.

Он уточнил, что Эрдоган уже спрашивал его о возможности снятия санкций с Сирии.