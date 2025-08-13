Трамп заявил о готовности лидеров стран Европы заключить сделку по урегулированию в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что лидеры ЕС хотят заключить сделку с Вашингтоном.

Европейские лидеры желают добиться урегулирования кризиса в Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Скоро поговорю с европейскими лидерами. Они отличные ребята, которые хотят, чтобы сделка была заключена", - написал он в среду в соцсети Truth Social в преддверии онлайн-саммита с европейскими лидерами по урегулированию в Украине.

В среду по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца пройдет онлайн-саммит по вопросу мира в Украине. В нем примут участие Трамп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главы европейских государств и президент Украины Владимир Зеленский, который уже прибыл в Берлин.

Этот онлайн-саммит проводится в связи с предстоящей 15 августа встречей Трампа и президента РФ Владимира Путина.