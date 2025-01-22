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Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным, не исключив прекращения поставок оружия Киеву

Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным, не исключив прекращения поставок оружия Киеву Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "в любое время", когда ему будет удобно.
Другие страны
22 января 2025 г. 04:05
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным, не исключив прекращения поставок оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "в любое время", когда ему будет удобно.

Как передает Report, отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома выразил надежду, что его контакт с лидером РФ состоится "очень скоро".

Трампу задали вопрос о том, продолжит ли новая американская администрация поставки оружия Киеву, или же она рассматривает возможность полного их прекращения.

"Мы изучим этот вопрос. Мы на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет", - ответил республиканец.

Он добавил, что просил председателя КНР Си Цзиньпина оказать содействие урегулированию конфликта в Украине.

Президент США также посчитал возможным дальнейшее ужесточение санкций против РФ, если Москва не пойдет на переговоры по завершению российско-украинской войны.

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Версия на азербайджанском языке Putinlə görüşməyə hazır olan Tramp Kiyevə silah tədarükünü dayandırmağı düşünür

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