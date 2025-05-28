Трамп заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп готов, если необходимо, к трехсторонней встрече с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп готов, если необходимо, к трехсторонней встрече с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report, это американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Белом доме.

"Ну, если это необходимо", - сказал Трамп, когда его попросили прокомментировать перспективы проведения упомянутой трехсторонней встречи.

"На данном этапе мы работаем над (встречей) с президентом Путиным. Посмотрим, как идут дела. Мне кажется, все хорошо, но посмотрим", - отметил американский лидер.