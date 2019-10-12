Трамп заявил о достижении "значительной сделки" с Китаем - ОБНОВЛЕНО

Президент Дональд Трамп сообщил, что США и Китай договорились о "значительной сделке", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Блумберг сообщило о частичной договоренности между Вашингтоном и Пекином, что может означать перемирие в торговой войне. По словам источников издания, в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Как отметил Трамп, стороны достигли "первой содержательной стадии договоренностей". Глава государства также допустил, что сделка по торговле будет подписана через три недели на саммите АТЭС в Чили.

Хозяин Белого дома отметил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.

В свою очередь, вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что рад достигнутому результату. По его словам, Пекин и Вашингтон достигли значительного прогресса.

Переговоры проходили всего за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения Соединенными Штатами пошлин на китайские товары. Однако глава Минфина Стивен Мнучин отметил, что теперь США отказались от этой идеи.

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США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Report.

Таким образом торговая война может быть остановлена.

В рамках достигнутого соглашения Китай готов пойти на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение позднее в этом году.

Новый раунд двухдневных торговых переговоров между США и Китаем начался 10 октября в Вашингтоне.