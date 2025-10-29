Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 15:39
Президент США Дональд Трамп заявил о заключении торгового соглашения с Южной Кореей.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, соглашение призвано развеять неопределенность в экономике, зависящей от торговли.
"Мы это сделали, мы это сделали. Мы действительно достигли соглашения", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, была ли достигнута договоренность.
"Мы заключили сделку, фактически завершили ее", - добавил он позже, не вдаваясь в подробности.
