Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении торгового соглашения с Южной Кореей.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, соглашение призвано развеять неопределенность в экономике, зависящей от торговли.

"Мы это сделали, мы это сделали. Мы действительно достигли соглашения", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, была ли достигнута договоренность.

"Мы заключили сделку, фактически завершили ее", - добавил он позже, не вдаваясь в подробности.