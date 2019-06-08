Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по пошлинам и миграции

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Мексика достигли соглашения, которое касалось пошлин и мигрантов.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я рад сообщить, что Соединённые Штат достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределённый срок», — указал он.

По словам Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США для борьбы с нелегальной миграцией.